У більшості країн робота митарів непопулярна і складна. Але податківці – це люди, які забезпечують наповнення бюджету держави.

30 жовтня 1996 року було створено Державну податкову адміністрацію України та регіональні державні податкові адміністрації. Відтоді в Україні почалася робота Державної податкової служби. Зараз День працівника податкової та митної справи України відзначається 18 березня. Проте незалежно від офіційних дат у календарі, є традиції, які важливіші за формальності. Я провів із податківцями багато часу і мав честь працювати із справжніми фахівцями своєї справи, людьми, які присвятили цій професії своє життя. Тому для мене все це стало близьким і зрозумілим.

За роки незалежності податкова не раз змінювала структуру і назви, але функції завжди були і залишаються незмінними. Наповнювати бюджет і служити народові України, примноженню добробуту і укріпленню незалежності нашої держави. Все це день у день роблять конкретні люди – податківці, митники. Напружена, наполеглива робота, досвід, професіоналізм працівників фіскальної служби забезпечують ресурс держави розвиватись і бути ефективною для своїх громадян. Це в буквальному сенсі зарплати і пенсії, дороги і лікарні, безпека на дорогах і світло на вулицях. Це серйозні задачі і відповідальність перед людьми.

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Сьогодні в Україні ми будуємо нові, партнерські відносини між державою і бізнесом. Тим більш відповідальною є робота фіскальної служби. Наша команда в ДФС у 2015-2017 роках продемонструвала, що податкова лібералізація для малого та середнього бізнесу – дієвий інструмент виведення бізнесу з тіні. Зниження ставки ЄСВ – реальний приклад, що ліберальні кроки створюють позитивну динаміку. Коли я очолював ДФС, лише за два роки завдяки детінізації бізнесу доходна частина і місцевих, і державного бюджету постійно зростала, близько 35% щороку. Але цього недостатньо, потрібно втілювати системні, комплексні заходи, аби дати шанс економіці країни зростати. Потрібно нарешті зробити повноцінну податкову реформу, яка забезпечить конкурентоздатність економіки, дасть можливість приваблювати інвесторів кращими умовами і реальними вигодами. Бізнесу має бути вигідно працювати в Україні, інвестувати і залишатися тут.

Податкова реформа – це не про бездумні скорочення кількості працівників служби. Це про ефективну роботу в інтересах громадян, професіоналізм і законність. У нас в Україні достатньо професіоналів, багато нових людей, фахівців, які готові працювати на результат. Переконаний, ми неодмінно досягнемо успіху, головне – працювати, не зупинятись, шукати можливості для росту і втілювати кожне ухвалене рішення.