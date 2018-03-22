"Намаз перед Rolls-Royce": Чичваркін показав, як розбагатіти

Російський підприємець Євген Чичваркін в Лондоні влаштував своєрідний перформанс перед автосалоном Rolls-Royce, чим викликав резонанс в мережі.

Зокрема, Чичваркін підійшов до вітрини магазину, за якою був виставлений автомобіль, дістав килимок з портретом 16-го президента США Авраама Лінкольна і почав бити поклони.

"Ось тут часто запитують, як стати багатим? Дуже просто, відповім я. Surya namaskar $. Вранці і ввечері. # Клошарделюкс" - прокоментував російський підприємець свої дії.

У той же час ряд користувачів побачили в діях Чичваркіна образу почуттів віруючих. За їхньою версією, підприємець перед автосалоном в жарт звершив молитву-намаз.

"Мусульман дратуйте. Можуть інтерпретувати як образу." Шарлі ебдо "яскравий приклад", - пише Sergey Solodkov.

"У Москві боюся після такої процедури можна виїхати на пару тижнів", - зазначив Олексій Алаба.

При цьому інші користувачі посміялися над витівкою Чичваркіна.

"Ролс-Ройс Акбар!" - написав Sergei Mazur

"А є залежність якась? Швидкість збагачення від ціни культу? Ну якщо скромно на Land Rover обряд робити?" - іронізує Alexey Yuriev.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі висміяли бажання росіян створити "окремий інтернет".