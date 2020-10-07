Зеленський натякнув на нову угоду з ЄС

На Євросоюз припадає 40% торгівлі України, але Київ хоче продавати ще більше товарів у ЄС.

Про це написав у своїй колонці для "Європейської правди" президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що 6 років тому була підписана Угода про асоціацію з ЄС.

"Євросоюз не має таких угод ні з ким за своїми межами. Нині понад 40% нашої торгівлі припадає на ЄС, це зробило Європейський Союз головним торговельним партнером України. Але, як і кожному, хто зростає, нам уже потрібно більше. Наші підприємці хочуть і можуть продавати в країни ЄС більше товарів. Відповідний позиційний документ ми передали партнерам з Євросоюзу", – зазначив український лідер.

За його словами, на закритих переговорах президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що високо цінує реформи, які впроваджує Україна, а угода має великий "додатковий потенціал".

"Ми цінуємо виділення Україні 190 млн євро для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Однак я ще раз наголосив: наша країна має всі потужності для масового виробництва вакцини, коли її буде винайдено", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у межах саміту Україна-ЄС 6 жовтня було підписано п'ять угод на сотні мільйонів євро, які спрямовані на фінансування низки проєктів.