"Нам нічого приховувати": Зеленський відповів про "таємну" віллу в Італії

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський пояснив, що його фірма купила віллу в Італії як спосіб вкласти гроші.

Про це актор повідомив журналістам програми "Схеми", заявивши, що все майно було внесено в декларацію.

"А я вже відповів. Все задекларовано. Нам нема чого приховувати... У нашій компанії була західна нерухомість, тому що у нас була недосконала банківська система. Вкладали... Як тільки будемо знімати новий фільм... Ця вілла... просто йде і знімається кіно. Ось і все", – цитують Зеленського журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що нерухомість в Італії планують продати, коли знадобляться гроші для зйомок кіно.

Юристи Зеленського раніше пояснили, що якщо кандидат у президенти не живе в нерухомості, яка належить його компанії, або не має на неї прямих прав (наприклад, не орендує у своєї компанії), віллу дійсно можна було не вказувати в декларації.

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