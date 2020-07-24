Наливайченко заявив, що підконтрольні Герусу фірми-прокладки на енергоринку вдалося встановити

Робоча група для створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради встановила фірми-посередники на ринку електричної енергії, підконтрольні голові комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу. Про це заявив народний депутат, член робочої групи Валентин Наливайченко.

"З’явилися фірми-прокладки під контролем Геруса та його спільників. Спільника сьогодні було названо на ТСК, це колишній міністр енергетики Оржель. Крім того, ми зараз серйозно займаємось і сьогодні вже з’ясовані дві ще фірми, які нам раніше були невідомі", – заявив Наливайченко в ефірі телеканалу "Україна24".

За його словами, 22 липня на засіданні робочої групи по створенню ТСК, були оприлюднені матеріали, які свідчать про злочинний умисел Андрія Геруса по протягуванню поправки про початок імпорт електроенергії із Росії в вересні 2019 року.

"З цього руйнівного рішення почався не тільки імпорт струму ззовні на енергетичний ринок України, але й масштабна корупція. Це був крок номер два, друга дія, яка зруйнувала енергетичну галузь України", – додав Наливайченко.

За інформацію народних депутатів, підконтрольні Герусу фірми з’являлися буквально за місяць до тієї чи іншої злочинної оборудки в сфері енергетики.

"Збитки, які ми бачимо з першого ж засідання, – це сотні мільйонів гривень", – наголосив депутат Наливайченко.

Назва компаній-посередників, підконтрольних Герусу, Наливайченко не назвав. Наступне засідання робочої групи заплановано на 29 липня.

Раніше народний депутат України Олексій Кучеренко заявив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус монетизував свою посаду і у 2019 році став одним з найбагатших депутатів фракції "Слуга народу".

Також на підставі рішення Печерського райсуду Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної Ради Андрія Геруса. Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герусом дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі і відкриття імпорту струму з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт на думку експертів, а також Міненерго, призвів до кризи галузі і накопичення багатомільярдних збитків держкомпаніями.