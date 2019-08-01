Належать Путіну: Порошенко розкрив правду про три українські канали

Реальним власником українських телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne є президент Росії Володимир Путін.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив п'ятий президент України Петро Порошенко. За його словами, не варто звертати увагу на номінального власника каналу за документами, адже все одно "112" підпорядковується Путіну.

"Можна я вам розповім, кому належав "112", якщо ви не знаєте? Є певні підстави стверджувати, що власник "112" не змінився. Незалежно від того, чи він оформлювався на якогось німця, чи на іншу людину, він належить зараз кому? Путіну де-факто. І рішення ухвалює хто? Путін, якщо ви не знали. І раніше рішення ухвалював Путін. Бо Янукович приїхав до Москви з каналом на блюдечку", – заявив він.

Путін і Медведчук

Порошенко також додав, що ще один телеканал – NewsOne – зараз де-факто також належить Путіну.

"Я кілька разів виходив до парламенту з пропозицією – друзі мої, давайте ми дамо Нацраді право забирати ліцензії негайно за підозри, що канал належить країні-агресору. Ні. Компромісом була постанова Верховної Ради без будь-яких законних механізмів її реалізувати. Бо не можна вводити санкції проти українських фізичних осіб. Закон забороняє", – сказав п'ятий президент України.

Порошенко додав, що після виборів президента в Україні змінився власник телеканалу ZIK.

"Був придбаний канал ZIK. А кому належав ZIK? Точно не Януковичу. А кому належав? Ну Петру Димінському. Ось тут це трапилося вже після президентських виборів. Перехід права власності каналу, який має вплив на Західну Україну і досить серйозний. Кому? Путіну", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року стало відомо, що новий генпродюсер телеканалу "112 Україна", якого призначили після зміни власника, пов'язаний із Медведчуком.

Телеканал "112 Україна" 16 липня, перед виборами до Верховної Ради, показав скандальний фільм "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine). Режисером документальної картини є одіозний американський режисер Олівер Стоун. Головними героями виступають Путін і Медведчук.

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