Світові ціни на нафту впали через торговельну війну Трампа

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 19 листопада, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,35 $/барель, що на 1,6% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 1,5% – до 56,96 $/барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

Заразом ціна російської нафти Urals знизилася на 1,6% – до 58,82 $/барель.

Ціна нафти Urals знизилася Maanimo

За словами експертів, ринок продовжує стежити за розвитком торгового конфлікту США й Китаю, передає "Інтерфакс".

Напередодні Міністерство торгівлі Китаю повідомило, що телефонна розмова віцепрем'єра Держради КНР Лю Хе з торговим представником США Робертом Лайтгайзером і міністром фінансів Стівом Мнучіном минула в конструктивному тоні.

Сторони обговорювали питання першої фази торговельної угоди. Однак наступного дня стало відомо, що китайські чиновники налаштовані песимістично щодо угоди, оскільки президент США Дональд Трамп не має наміру скасовувати вже введені мита.

"Ринок все ще дуже чутливий щодо ризиків, пов'язаних із торговельною суперечкою. Ціни на нафту залишаться під тиском, поки ринок чекатиме угоди між США і Китаєм", – резюмував головний ринковий стратег CMC Markets Майкл Маккарті.

Ринок продовжує стежити за розвитком торгового конфлікту США і Китаю

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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