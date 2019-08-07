Накопичувальні пенсії в Україні: у Кабміні озвучили реальні терміни запуску

Система накопичувальних пенсій в Україні може запрацювати через три місяці після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроект.

Про це заявив у ефірі ObozTV віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко. За його словами, відомства та міністерства вже готові до запуску другого рівня пенсійної реформи.

"Функціонально та інституційно ми сьогодні підготували і Пенсійний фонд, і всі відповідні структури, щоб запрацювала накопичувальна система. Тобто інституційно ми готові", – повідомив Розенко.

Він уточнив, що знадобиться деякий час для ухвалення нормативних актів, але це займе не більше 3-4 місяців.

"Я вважаю, що можна запроваджувати накопичувальну систему через три місяці після ухвалення Верховною Радою відповідних законодавчих ініціатив", – зазначив віцепрем'єр.

При цьому Розенко переконаний, що запускати реформу треба якнайшвидше. "Україна вже щонайменше на 15 років спізнилася із запровадженням накопичувальної системи", – пояснив він.

Розенко нагадав, що відповідний законопроект було внесено до Ради ще три роки тому, коли він обіймав посаду міністра соціальної політики. Але тоді "не вистачило невеликої кількості голосів".

За його інформацією, зараз у президентській партії "Слуга народу" теж точаться дискусії з цього питання.

"Я знаю, що сьогодні у партії "Слуга народу" є група людей, які також активно підтримують запровадження накопичувальної системи. Разом з тим люди, які очолюють фінансово-економічний напрямок у "Слузі народу", публічно кажуть про те, що знову не на часі, давайте зачекаємо, давайте щось зробимо додатково...", – розповів чиновник.

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