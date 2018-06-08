Накопичувальні пенсії: стало відомо, скількох українців торкнеться нова система

Міністерство соціальної політики прогнозує, що учасниками обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи в перший рік його впровадження можуть стати понад 4,5 млн осіб.

"У разі залучення до участі застрахованих осіб у віці до 35 років на дату введення сплати страхових внесків та встановлення розміру внесків на рівні 2% в перший рік введення з поступовим його збільшенням на один відсоток до 7%, чисельність учасників в перший рік складе 4,6 млн застрахованих осіб", - заявили представники відомства, передає УНІАН.

Зокрема, Мінсоцполітики очікує залучити 8,3 млрд грн страхових внесків. При цьому на сьогоднішній день розміри внесків і вік учасників є темою для дискусій.

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"Відповідно, обсяг коштів, акумульованих пенсійними фондами, і кількість учасників буде залежати від прийняття остаточної моделі другого рівня пенсійної системи", - резюмували представники відомства.

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