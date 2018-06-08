УкрEngРус
Реєстрація
СвітСпорт

Накопичувальні пенсії: стало відомо, скількох українців торкнеться нова система

2.2тЧитати новину російською

Міністерство соціальної політики прогнозує, що учасниками обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи в перший рік його впровадження можуть стати понад 4,5 млн осіб.

"У разі залучення до участі застрахованих осіб у віці до 35 років на дату введення сплати страхових внесків та встановлення розміру внесків на рівні 2% в перший рік введення з поступовим його збільшенням на один відсоток до 7%, чисельність учасників в перший рік складе 4,6 млн застрахованих осіб", - заявили представники відомства, передає УНІАН.

Зокрема, Мінсоцполітики очікує залучити 8,3 млрд грн страхових внесків. При цьому на сьогоднішній день розміри внесків і вік учасників є темою для дискусій.

Новини
В Україні стрімко зростають витрати на пенсії і субсидії

"Відповідно, обсяг коштів, акумульованих пенсійними фондами, і кількість учасників буде залежати від прийняття остаточної моделі другого рівня пенсійної системи", - резюмували представники відомства.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, хто залишиться без пенсії в Україні за новими правилами.

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "Обозреватель".

Теми
Пенсія в УкраїніПенсійна реформаПідвищення зарплат і пенсій
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство соціальної політики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги