Введення накопичувальної пенсійної системи доцільно порівнювати з відомою фінансовою пірамідою МММ, тільки на рівні цілої держави. Після введення другого рівня пенсійної системи пенсії українців, найвірогідніше, зменшаться.

Таку думку висловив ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24".

Рева нагадав: у країні 11 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів. Середня пенсія в Україні складає 3200 гривень. І голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, на його думку, маніпулює цими цифрами.

"Аргументація авторів законопроєкту – аргументація Льоні Голубкова, який вважав, що, вклавши в МММ, отримає величезний прибуток. Замість того, щоб вирішувати проблеми нинішніх пенсіонерів, частину пенсійного ресурсу – 100 мільярдів гривень – заберуть в інтересах страхових компаній. У надії на те, що ця державна фінансова піраміда дасть їм прибутки через 20 років. Результат буде такий самий, як у країнах Східної Європи, де ця система обвалилася", – заявив Рева.

За його словами, у результаті запровадження накопичувальної системи, яка передбачає обов’язкове відрахування грошей у недержавні пенсійні фонди, люди нічого не отримають. Проти введення цієї системи, наголошує Рева, виступив міністр економіки, Міністерство фінансів і роботодавці. Розкритикували її і в Міжнародній організації праці.

"По суті, лобіюються тільки інтереси одного суб’єкта всього цього процесу, а саме страхових компаній. До речі, звідки вийшла пані Третьякова. Тому я вважаю, що тут взагалі є конфлікт інтересів. Треба з цим розібратися", – резюмував ексміністр.