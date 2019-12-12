Найвища – 2,5 тисячі гривень: мережу шокували зарплати у "ДНР"

В окупованому Донецьку помітили оголошення комунального підприємства трамвайного депо з пошуку співробітників.

Найвищий рівень зарплати, який пропонують майбутнім працівникам, становить 6600 рублів або 2400 гривень. Про це свідчить публікація блогера Necro Mancer у Twitter.

Зокрема, таку суму пропонують ковалям на молотах і пресах.

Водночас зарплата слюсаря-електрика, а також слюсаря по ремонту рухомого складу не перевищує позначки 4700 рублів або 1740 гривень.

"На правах реклами – будні Донецька", – іронізує Necro Mancer.

"Найвища зарплата "ДНР" – це половина мінімалки в Україні", – підсумував Pound.

Найвища зарплата гарячий цех 6600 руб,

по курсу 0,37грн / руб це 2400 гривень,

найвища зарплата ДНР це пів-мінімалки в Україні?

Це серйозно такі зарплати у про-російських районів Донбасу? - Pound (@pound_sterling) December 11, 2019

Найвищий рівень зарплати, який пропонують майбутнім працівникам, становить 6600 рублів або 2400 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.

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