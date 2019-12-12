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12 грудня • оновлено в 05:08
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Найвища – 2,5 тисячі гривень: мережу шокували зарплати у "ДНР"

1.7т
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В окупованому Донецьку помітили оголошення комунального підприємства трамвайного депо з пошуку співробітників.

Найвищий рівень зарплати, який пропонують майбутнім працівникам, становить 6600 рублів або 2400 гривень. Про це свідчить публікація блогера Necro Mancer у Twitter.

Зокрема, таку суму пропонують ковалям на молотах і пресах.

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Водночас зарплата слюсаря-електрика, а також слюсаря по ремонту рухомого складу не перевищує позначки 4700 рублів або 1740 гривень.

"На правах реклами – будні Донецька", – іронізує Necro Mancer.

"Найвища зарплата "ДНР" – це половина мінімалки в Україні", – підсумував Pound.

Найвищий рівень зарплати, який пропонують майбутнім працівникам, становить 6600 рублів або 2400 гривень

Найвищий рівень зарплати, який пропонують майбутнім працівникам, становить 6600 рублів або 2400 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна Донецьк
Тег
Донецька область
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Рагулятина, вы бы еще от руки обьявление написали или мелом на заборе. Вакансии давно размещаются на сайтах в интернете, типилы.
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Хо Хол
Хо Хол
Я-то думал тут будут скриншоты с сайта о вакансиях, куда действительно можно перейти по ссылке, посмотреть и проверить собственноручно. Но нет, очередное сами распечатали - сами сфотографировали - гoвно. Ceлюки довольно xpюкая сожрут такое. Их мозг неспособен зайти на work.ua и посмотреть вакансии в Донецке. Главное верить и xpюкать как можно громче.
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Хо Хол
Хо Хол
Артеллерист Моня, 7500 - 20 тысяч рублей это типа много, ты считаешь? Где ты там потолок 6000 гривен увидел, тyпицa - https://www.work.ua/ru/jobs-donetsk/ ?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хо Хол, у меня у матери пенсия и то 7500)))))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Интересно кого это шокировали такие расценки?)))да пох всем на них))))
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