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"Найскладніше позаду!" Порошенко заявив про великий прорив України

1.7тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко заявив, що країна змогла впоратися із ризиком дефолту і забезпечити макрофінансову стабілізацію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Український лідер також підкреслив, що чотири роки тому країна перебувала за крок від національної катастрофи і дефолту.

"А подальша збройна агресія РФ, незаконна анексія Криму та окупація частини Донбасу привели до втрати приблизно чверті промислового потенціалу. Проте нам вдалося спільними зусиллями забезпечити макрофінансову стабілізацію і вихід України із зони ризику. Я чітко розумію, що перед нами все ще безліч проблем, які треба буде розв'язати. Але найскладніше у нас точно позаду. Рухаємося уперед!" — написав український лідер.

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Також він оприлюднив відеоролик про те, наскільки продуктивним був 2018-й економічний рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня в Україні почали впроваджувати перехід на середньострокове бюджетне планування — головну бюджетну реформу країни.

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Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Українадефолтекономіка
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Галицький Данило
Галицький Данило
Одни стекломояглотатели радуются достижениями Украины, из чего бы это? Хуйлишка поднадоел?
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CARGO 100
CARGO 100
Самое сложное позади, выберите его еще раз ...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы". Теперь - в четверти шага...
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