"Найскладніше позаду!" Порошенко заявив про великий прорив України

Президент України Петро Порошенко заявив, що країна змогла впоратися із ризиком дефолту і забезпечити макрофінансову стабілізацію.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Український лідер також підкреслив, що чотири роки тому країна перебувала за крок від національної катастрофи і дефолту.
"А подальша збройна агресія РФ, незаконна анексія Криму та окупація частини Донбасу привели до втрати приблизно чверті промислового потенціалу. Проте нам вдалося спільними зусиллями забезпечити макрофінансову стабілізацію і вихід України із зони ризику. Я чітко розумію, що перед нами все ще безліч проблем, які треба буде розв'язати. Але найскладніше у нас точно позаду. Рухаємося уперед!" — написав український лідер.
Також він оприлюднив відеоролик про те, наскільки продуктивним був 2018-й економічний рік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня в Україні почали впроваджувати перехід на середньострокове бюджетне планування — головну бюджетну реформу країни.
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