"Найсильніший удар по репутації": Boeing пішов на кардинальні заходи через катастрофу в Африці

Американська корпорація Boeing відмовилася від проведення презентації новітнього літака Boeing 777X через катастрофу пасажирського лайнера в Ефіопії.
Запланована на 13 березня презентація лайнера буде відкладена, інформує РБК з посиланням на повідомлення компанії.
"Ми шукаємо можливість для знайомства світу з новим літаком у найближчому майбутньому", – відзначили в Boeing.
Представники американської корпорації також підкреслили, що після катастрофи зосередяться на підтримці розслідування того, що сталося.
Одночасно з цим влада Китаю ухвалила рішення тимчасово заборонити використання літаків Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх рейсах на тлі авіакатастрофи.
В управлінні цивільної авіації КНР нагадали, що за останні півроку – це друга катастрофа з літаками цього типу. Зокрема, обидва рази літаки падали під час набору висоти.
Заборона на використання Boeing 737 Max 8 вводиться з 18:00 за пекінським часом (12:00 за київським). Регулятор підкреслив, що подібні заходи необхідні з метою забезпечення безпеки перельотів всередині країни.
"MAX 8 – найбільш продаваний літак в історії Boeing. Число замовлень на такі лайнери вже перевищило 4500 одиниць по всьому світу. Дві катастрофи поспіль – найсильніший удар по репутації компанії", – прокоментував ситуацію російський блогер Рустем Адагамов.
MAX 8-який найбільше продавався літак в історії Boeing. Число замовлень на такі лайнери вже перевищило 4500 одиниць по всьому світу. Дві катастрофи поспіль - найсильніший удар по репутації компанії. https://t.co/cy7pmWDu2f pic.twitter.com/zuhyS0AtR6- Рустем Адагамов (@adagamov) 11 березня 2019 р
Boeing 737 Max 8
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. Пасажирський лайнер розбився біля міста Аддіс-Абеба.
З 157 людей, що знаходилися у літаку, ніхто не вижив. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійця, 17 ефіопців і 7 громадян Британії.
Підтверджена загибель трьох громадян Росії, одного з яких нагородили медаллю за анексію Криму. Міністерство закордоних справ України повідоміло, что українців не було.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!