"Найсильніший удар по репутації": Boeing пішов на кардинальні заходи через катастрофу в Африці

Американська корпорація Boeing відмовилася від проведення презентації новітнього літака Boeing 777X через катастрофу пасажирського лайнера в Ефіопії.

Запланована на 13 березня презентація лайнера буде відкладена, інформує РБК з посиланням на повідомлення компанії.

"Ми шукаємо можливість для знайомства світу з новим літаком у найближчому майбутньому", – відзначили в Boeing.

Представники американської корпорації також підкреслили, що після катастрофи зосередяться на підтримці розслідування того, що сталося.

Одночасно з цим влада Китаю ухвалила рішення тимчасово заборонити використання літаків Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх рейсах на тлі авіакатастрофи.

В управлінні цивільної авіації КНР нагадали, що за останні півроку – це друга катастрофа з літаками цього типу. Зокрема, обидва рази літаки падали під час набору висоти.

Заборона на використання Boeing 737 Max 8 вводиться з 18:00 за пекінським часом (12:00 за київським). Регулятор підкреслив, що подібні заходи необхідні з метою забезпечення безпеки перельотів всередині країни.

"MAX 8 – найбільш продаваний літак в історії Boeing. Число замовлень на такі лайнери вже перевищило 4500 одиниць по всьому світу. Дві катастрофи поспіль – найсильніший удар по репутації компанії", – прокоментував ситуацію російський блогер Рустем Адагамов.

MAX 8-який найбільше продавався літак в історії Boeing. Число замовлень на такі лайнери вже перевищило 4500 одиниць по всьому світу. Дві катастрофи поспіль - найсильніший удар по репутації компанії. https://t.co/cy7pmWDu2f pic.twitter.com/zuhyS0AtR6 - Рустем Адагамов (@adagamov) 11 березня 2019 р

Boeing 737 Max 8

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. Пасажирський лайнер розбився біля міста Аддіс-Абеба.

З 157 людей, що знаходилися у літаку, ніхто не вижив. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійця, 17 ефіопців і 7 громадян Британії.

Підтверджена загибель трьох громадян Росії, одного з яких нагородили медаллю за анексію Криму. Міністерство закордоних справ України повідоміло, что українців не було.

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