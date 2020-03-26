Найсильніший економічний спад: глава СОТ розповів, що чекає світ

Світу загрожує найсильніший економічний спад, що спричинить втрату робочих місць через спалах коронавірусу і оголошених урядами країн карантинних заходів.

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Про це заявив голова Світової організації торгівлі Роберто Азеведо, повідомляється на сайті СОТ.

Азеведо зазначив, що причиною кризи стане пандемія коронавірусу: вона вплине на економіку, торгівлю, а значить і на добробут людей. За його словами, майбутній спад може виявитися гіршим за світову фінансову кризу 2008 року.

Роберто Азведо iccua.org

"Останні розрахунки пророкують економічний спад і втрату робочих місць, які будуть гірше, ніж світова фінансова криза десяток років назад", - додав він.

Азеведо підкреслив, що конкретних прогнозів поки немає, але економісти СОТ очікують "дуже різкого скорочення торгівлі".

Однак він сказав, що країни можуть зробити важливі кроки по обмеженню безпосереднього економічного збитку і закласти основи для довгострокового відновлення, і закликав їх до спільної роботи.

"Координація зусиль збільшить нашу колективну здатність боротися з рецесією", - зазначив він.

У свою чергу аналітики Bloomberg прийшли до висновку, що Єврозону очікує найсильніша економічна криза в історії регіону на тлі фактичної зупинки ділової активності через коронавируса. Зокрема, по всій Європі через проблеми з поставками і різким падінням попиту вже почали зупинятися автомобільні заводи. Це торкнулося групи PSA (Peugeot, Citroën, Vauxhall і Opel), Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge і інші) і Volkswagen, які є найбільшим в світі автовиробниками. Економісти припускають, що Євросоюз чекає найбільше падіння ВВП з моменту його утворення.

Як повідомляв OBOZREVATEL , згідно з даними МВФ, у зв'язку з епідемією коронавірусу у рецесію потрапила третина світової економіки, при цьому Європі та США загрожує нова "велика депресія".

Згідно із заявою Bank of America, економіці США уникнути рецесії, викликаної коронавірусом, вже неможливо, оскільки вона наступила.

Президент США Дональд Трамп звинуватив владу Китаю у пізній реакції і приховуванні спалаху коронавірусу, через що "світ платить велику ціну".

Також президент США 13 березня оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації в країні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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