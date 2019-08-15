"Найпоїздатіші поїзди": провал "ДНР" із залізницею висміяли у мережі

В окупованому Донецьку "влада" так званої ДНР пообіцяла, що вже з 19 серпня у місті почне функціонувати залізничний вокзал.

Однак аналогічні обіцянки окупаційна влада давала ще в 2018 році, пише в Twitter блогер Necro Mancer.

Зокрема, і тоді, і зараз йшлося про запуск приміських поїздів Донецьк-Мандрикіне і Донецьк-Оленівка.

"Я вже і забув, а що там з попереднім запуском поїздатого повідомлення на Оленівку трапилося?" – зазначив блогер.

"Наші поїздаті поїзди найпоїздатіші у світі! І ніякі інші поїздаті поїзди не перепоїздять поїздатості наших поїздатих поїздів", – іронізує Jose Pinoche.

"Так там нікуди ходити. Кому потрібні ті електрички до Оленівки?" – задався питанням Pet lyra.

"Паливна криза тоді настала, соляра закінчилася несподівано, на цьому весь рух і закінчилвся", – резюмував donrailwaymen.

Черговий запуск буде рівно з таким же результатом і начебто не до Оленівки, а до Мандрикіне - Дон Кріп (@donrailwaymen) 14 серпня 2019 р

Наші поїзди самі поездатие поїзда в світі. (С) Радянський фольклор.

Так там нікуди ходити. Кому на фіг потрібні ті електрички до Оленівки? Тим більше, що ЖД вокзал в радіусі ураження ВСУ. - Пет Люра (@Pet_lyra) 14 серпня 2019 р

Паливна криза тоді настав, саляра закінчилася несподівано, на цьому все рух і закінчилося - Дон Кріп (@donrailwaymen) 14 серпня 2019 р

"Влада" так званої ДНР пообіцяла, що вже з 19 серпня у місті почне функціонувати залізничний вокзал

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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