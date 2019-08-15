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"Найпоїздатіші поїзди": провал "ДНР" із залізницею висміяли у мережі

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В окупованому Донецьку "влада" так званої ДНР пообіцяла, що вже з 19 серпня у місті почне функціонувати залізничний вокзал.

Однак аналогічні обіцянки окупаційна влада давала ще в 2018 році, пише в Twitter блогер Necro Mancer.

Зокрема, і тоді, і зараз йшлося про запуск приміських поїздів Донецьк-Мандрикіне і Донецьк-Оленівка.

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"Я вже і забув, а що там з попереднім запуском поїздатого повідомлення на Оленівку трапилося?" – зазначив блогер.

"Наші поїздаті поїзди найпоїздатіші у світі! І ніякі інші поїздаті поїзди не перепоїздять поїздатості наших поїздатих поїздів", – іронізує Jose Pinoche.

"Так там нікуди ходити. Кому потрібні ті електрички до Оленівки?" – задався питанням Pet lyra.

"Паливна криза тоді настала, соляра закінчилася несподівано, на цьому весь рух і закінчилвся", – резюмував donrailwaymen.

"Влада" так званої ДНР пообіцяла, що вже з 19 серпня у місті почне функціонувати залізничний вокзал

"Влада" так званої ДНР пообіцяла, що вже з 19 серпня у місті почне функціонувати залізничний вокзал

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
И оБ чём сеё бред?)))
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Сергиенко Александр
Сергиенко Александр
А в чем проблема то? Автор, рельсы то на месте, подвижной состав тоже в порядке.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ну кое-кто обещал вхождение в ЕС, восточно-славянскую Францию, парад в Севастополе, 1000 гривен в день в АТО... Много всего, даже и не упомнить. А тут электрички. Которые, наверняка, таки запустят
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