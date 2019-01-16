''Найкращий результат за 7 років!'' НБУ відзначив успіхи України в економіці

Глава Нацбанку Яків Смолій заявив, що Україна завершила 2018 рік із найвищим за 7 років зростанням ВВП і найнижчою за 5 років інфляцією.

Таку заяву він зробив під час підсумкової прес-конференції у Києві в середу, 16 січня. Він зазначив, що країні вдалося досягти високих макроекономічних показників.

"Зростання ВВП за 9 місяців 3,8%. Наш прогноз на кінець 2018 року – 3,4%. Це кращий показник за останні 7 років. Нам також вдалося домогтися зниження інфляції до 9,8% – кращий показник за 5 останніх років", – прокоментував Смолій.

За його словами, не менш важливим є збільшення золотовалютних резервів НБУ до $20,8 млрд – найвищого показника з кінця 2013 року. "Цього вдалося домогтися за рахунок зваженої політики гнучкого курсоутворення і виходу Нацбанку з інтервенціями (позитивне сальдо майже $1,4 млрд), а також продовження співпраці з МВФ ($1,4 млрд) й іншими фінансовими інституціями (ще $1 млрд).

НБУ Корреспондент.net

Він додав, що банківська система стала докапіталізованою і прозорою, а також прибутковою – вперше за п'ять років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України назвав три основні ризики для економіки країни в 2019 році. Серед них – російська агресія, торгові війни і ослаблення інтересу інвесторів.

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