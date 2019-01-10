Найкращий результат за 5 років: в Україні інфляція впала нижче 10%

В Україні зростання споживчих цін за підсумками 2018 року склало 9,8%.

Таким чином, вперше за останні п'ять років інфляція сповільнилася до однозначного показника, свідчать дані Державної служби статистики.

Показник зростання інфляції у 2017 році склав 13,7%, 2016 році — 12,4%, 2015 році — 43,3%, 2014 році — 24,9%, 2013 році — 0,5%.

У Держстаті зазначають, що зростання цін у грудні 2018 року (0,8%) виявилося нижчим, ніж у листопаді (1,4%).

Зокрема вартість продуктів харчування минулого місяця зросла на 1,9%. Найбільше подорожчали овочі — 16,5%, хліб — 1,6%, макарони — 2%, молоко — 3,2%, сир — 1,8%, масло — 1,9%. Водночас цукор подешевшав на 1%, фрукти — 0,6%, а яйця — 1,1%.

При цьому ціни на алкоголь і сигарети зросли на 1%, зв'язок — на 1,1%, ресторани і готелі — на 1,2%, послуги ЖКГ — на 0,7%.

Водночас паливо подешевшало на 6%, проте послуги проїзду в автомобільному транспорті підвищилися на 2,5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставленої мети.