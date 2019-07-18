"Найгірший день для рубля": у Росії забили на сполох через майбутній стрибок долара

У Росії наступна п'ятниця, 26 липня, може стати найгіршим днем для рубля.

На це здатні вплинути події, від яких залежить подальша динаміка валюти, повідомив експерт Міжнародного фінансового центру Володимир Рожанковський у коментарі "Российской газете".

Зокрема, в цей день відбудеться засідання з монетарної політики Центробанку РФ, після якого регулятор може почати закупівлю валюти для Міністерства фінансів.

"Після засідання з монетарної політики Банку Росії 26 липня інвесторів може спіткати розчарування. Так що остання п'ятниця липня, найімовірніше, буде найгіршим днем на тижні для рубля, який розвернеться в зворотну сторону", – підсумував Рожанковський.

У Росії наступна п'ятниця, 26 липня, може стати найгіршим днем для рубля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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