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"Найгірший день для рубля": у Росії забили на сполох через майбутній стрибок долара

11.5т Читати матеріал російською

У Росії наступна п'ятниця, 26 липня, може стати найгіршим днем для рубля.

На це здатні вплинути події, від яких залежить подальша динаміка валюти, повідомив експерт Міжнародного фінансового центру Володимир Рожанковський у коментарі "Российской газете".

Зокрема, в цей день відбудеться засідання з монетарної політики Центробанку РФ, після якого регулятор може почати закупівлю валюти для Міністерства фінансів.

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"Після засідання з монетарної політики Банку Росії 26 липня інвесторів може спіткати розчарування. Так що остання п'ятниця липня, найімовірніше, буде найгіршим днем на тижні для рубля, який розвернеться в зворотну сторону", – підсумував Рожанковський.

У Росії наступна п'ятниця, 26 липня, може стати найгіршим днем для рубля

У Росії наступна п'ятниця, 26 липня, може стати найгіршим днем для рубля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
курс валют Новини Росії рубль
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
помнится в 2014 году, после того как рубль сильно подешевел, жители сопредельных государств кинулись в Россию скупать все что можно было купить! стройматериалы, автомобили, технику и прочее. сметали все что залежалось на складах. японская йена, например, стоит более 100 йен за доллар и Япония внимательно следит за тем, что бы курс йены не слишком рос.
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Пигин Макс
Пигин Макс
У меня вопрос, нахрена эта информация нерабам?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Пигин Макс, тебе задали вопрос - "что ты тут забыл?". так и отвечай - "забыл забрать у вас Одессу и Мариуполь!"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мельничук Олександр, Как что??? Тут пишут про Россию. Вот, узнаю новости о нашей стране. У нас же все СМИ пропагандистские ( кроме "Радио свободы"), вот и получаю здесь правдивую информацию о нашей стране. Я же должен знать, куда бежать и что делать когда Россия рухнет)))))))))))))))))))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, — будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду." - М.Е. Салтыков-Щедрин
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