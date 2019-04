Найєм звернувся до команди Зеленського через скасування націоналізації ПриватБанку

Народний депутат Мустафа Найєм запропонував команді кандидата в президенти України Володимира Зеленського записати влог на тему скасування судом першої інстанції націоналізації ПриватБанку.

Окрему увагу він звернув на колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка, який особисто підписував папери про націоналізацію фінансової установи, свідчить публікація Найєма в Facebook.

"Зараз дуже був би доречний яскравий і динамічний влог зі штабу Володимира Зеленського з обов'язковою участю антикорупціонерів і радників усіх сортів, включаючи колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, який особисто підписував папери про націоналізацію ПриватБанку", – зазначив нардеп.

"І це не іронія. Це правда було б красиво і сміливо. За цей банк ми всі з вами заплатили 150 млрд гривень", – додав Найєм.

ПриватБанк

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов в держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувати на суму 116,8 млрд гривень. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., імовірно належить їм.

В цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що 18 квітня в Окружному адмінсуді Києва під головуванням його глави, судді Павла Вовка, оголосять рішення, згідно з яким націоналізація ПриватБанку буде визнана незаконною.

При цьому екс-власник фінустанови Ігор Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

