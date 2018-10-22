Найдовший морський міст у світі введуть в експлуатацію: названо дату

У Китаї відкриють найдовший морський міст у світі, який будували з 2009 року. Повноцінний рух автотранспорту по мосту Гонконг — Чжухай — Макао почнеться 24 жовтня.

Як повідомляє "Лига.net", міст загальною протяжністю 55 км є найдовшим у світі, який проходить над морем. У нього входить тунель протяжністю 7 км і штучні острови. Загальна довжина морської частини моста становить 22,9 км.

Будівництво об'єкта велося із 2009 року. Тунель і ділянки з вантовими мостами були споруджені для того, щоб забезпечити прохід великотоннажних морських суден. Завдяки мосту, подорож із Гонконгу в Чжухай скоротиться із 3 годин до 30 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня окупанти запустили рух вантажного транспорту на Кримському мосту. Подія викликала шквал насмішок у мережі.

Також у мережі опублікували відео, на якому зафіксовано, як від незаконно побудованого окупантами Кримського моста з'їхав у воду фрагмент прольоту залізничної частини.