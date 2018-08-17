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"Найболючіший етап": Росія визнала проблеми на знаменитому космодромі

7.4тЧитати новину російською

Росія до кінця року проведе скорочення персоналу на орендованому у Казахстану космодромі Байконур.

Звільнення торкнуться і підрозділів Центру експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури РФ, повідомляє "Комерсант".

За словами джерела, черговий етап "оптимізації" пов'язаний зі зменшенням числа пускових програм на космодромі і виведенням частини інфраструктури з експлуатації.

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"У поточному році на Байконурі буде скорочено не більше 300 штатних одиниць, тобто не обов'язково співробітників, а посад, які можуть бути вакантними", - заявив він.

Ще одне джерело додало, що "поточний етап скорочень буде найболючішим в історії ЦЕНКІ".

За його словами, в одержуваних працівниками центру попередження йдеться, що вони будуть звільнені з жовтня.

"Передбачається, що до кінця 2018 року в більшості філій вдасться скоротити близько 10% персоналу", - резюмував він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Росії розповіли про проблеми через українські санкції.

Місце
Росія
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
Наверное Рогозин воплотил свою давнюю идею , и теперь будет запускать с батута во дворе . Зачем платить за космодром, а потом можно будет на сэкономленные деньги провести референдум в Джесказгане и "космодром наш" , по примеру базы ЧФ в Севастополе , зачем зря платить казахам.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Как прикроют козломордые свой "космодром" в Казахстане так сразу в северо-восточных областях Казахстана "проблемы" начнутся с кацапючеговорящим населением, бандеровцы там появятся, "поезда дружбы" из Астаны туда поедут, фашисты казахские появятся, Назарбаев станет главным казахским фюрером, и т.д.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Давай, Обоз - не спи! Удаляй срочно комментарии!
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