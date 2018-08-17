"Найболючіший етап": Росія визнала проблеми на знаменитому космодромі

Росія до кінця року проведе скорочення персоналу на орендованому у Казахстану космодромі Байконур.

Звільнення торкнуться і підрозділів Центру експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури РФ, повідомляє "Комерсант".

За словами джерела, черговий етап "оптимізації" пов'язаний зі зменшенням числа пускових програм на космодромі і виведенням частини інфраструктури з експлуатації.

"У поточному році на Байконурі буде скорочено не більше 300 штатних одиниць, тобто не обов'язково співробітників, а посад, які можуть бути вакантними", - заявив він.

Ще одне джерело додало, що "поточний етап скорочень буде найболючішим в історії ЦЕНКІ".

За його словами, в одержуваних працівниками центру попередження йдеться, що вони будуть звільнені з жовтня.

"Передбачається, що до кінця 2018 року в більшості філій вдасться скоротити близько 10% персоналу", - резюмував він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Росії розповіли про проблеми через українські санкції.