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9 вересня • оновлено в 11:08
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"Найближчим часом": Пушилін заявив про прямий шлях "ДНР" у Росію

30.4т Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" захотіли прямого залізничного сполучення з Москвою і Санкт-Петербургом.

Про це заявив ватажок "республіки" Денис Пушилін, передає "РИА Новости". За його словами, зараз над цими питаннями йде робота.

"Пряме – мається на увазі навіть без пересадок, сполучення планується. Планується, зокрема, з Москвою, Санкт-Петербургом. Система ця опрацьовується, і найближчим часом вже зможемо нею скористатися", – заявив терорист.

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Нагадаємо, залізничний вокзал Донецька повністю припинив свою роботу через кілька місяців після окупації РФ – в серпні 2014 року.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Конт

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ОРДЛО організовують перевезення між "ДНР" і "ЛНР", які охрестили "міжнародними". Цей факт розлютив навіть самих жителів Донбасу.

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Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР
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Николаев Олег
Николаев Олег
Грустно это читать всё. Путин зассал тогда в 2014 году и не убедит меня никто никакими лозунгами про хитрый план и ты типа подожди, сам увидишь. Я всегда был сердцем с Донбассом и буду. Мы - Россия! И Донбасс составная часть русского народа.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Это мой московский русский манифест!
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Сергеевич Александр
Сергеевич Александр
Ну будет ходить скорый Донецк-Москва, что в этом плохого? Через Ростов, автобусы то ходят.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
На Воркуту?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
voznyk ruslan, Пилу точить умеешь? Скоро вам по любому ехать на строики народного хозяйства.После войны ваши дедушки отлично поработали ,в районах крайнего севера.
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