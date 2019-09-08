"Найближчим часом": Пушилін заявив про прямий шлях "ДНР" у Росію

Терористи "ДНР" захотіли прямого залізничного сполучення з Москвою і Санкт-Петербургом.

Про це заявив ватажок "республіки" Денис Пушилін, передає "РИА Новости". За його словами, зараз над цими питаннями йде робота.

"Пряме – мається на увазі навіть без пересадок, сполучення планується. Планується, зокрема, з Москвою, Санкт-Петербургом. Система ця опрацьовується, і найближчим часом вже зможемо нею скористатися", – заявив терорист.

Нагадаємо, залізничний вокзал Донецька повністю припинив свою роботу через кілька місяців після окупації РФ – в серпні 2014 року.

Денис Пушилін Конт

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ОРДЛО організовують перевезення між "ДНР" і "ЛНР", які охрестили "міжнародними". Цей факт розлютив навіть самих жителів Донбасу.

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