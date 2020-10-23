Найближчим часом назвуть нового главу митниці, – Марченко

Валентина Гембарська Економіка 16:48, 23.10.2020

Нового повноцінного керівника Державної митної служби України буде оголошено в найближчі дні.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі "Інтерфакс-Україна". За його словами, нового керівника призначать за підсумками конкурсу.

"Оголошено відбір на посаду керівника – з повноцінним функціоналом. Прозорий і оперативний. У найближчі дні почуєте про відповідне кадрове призначення. Підкреслю, що курс на трансформацію митниці залишається незмінним. Ми і надалі будемо будувати в Україні митницю європейського рівня", – сказав глава Мінфіну.

Міністр підкреслив, що екс-т.в.о. голови Державної митної служби Андрій Павловський, якого звільнили з посади 22 жовтня на позачерговому засіданні уряду, впорався з поставленими йому завданнями і був звільнений за власним бажанням.

"Павловський заходив на посаду виконуючого обов'язки керівника Держмитслужби на певний часовий період в якості кризового менеджера. Йому були визначені завдання стабілізувати ситуацію і збільшити надходження до бюджету. В складних умовах Андрій впорався з поставленими завданнями, про що свідчать цифри", – сказав Марченко.

Міністр вказав, що середньоденні надходження від митниці за період роботи Павловського збільшилися на 20%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня Кабінет міністрів звільнив з посади Павловського і призначив на його місце першого заступника голови Євгена Єнтіса.

21 жовтня був звільнений виконуючий обов'язки голови Одеської митниці Денис Пудрик. Раніше через його призначення розгорівся скандал, оскільки він був люстрований.

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