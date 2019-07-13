Найбільшу нафтобазу Криму продадуть однокурснику Путіна і "касиру" Януковича

У анексованому Криму збиткову Феодосійську нафтобазу продадуть людям пов'язаним з президентом РФ Володимиром Путіним і екс-президентом України Віктором Януковичем.

Російському виданню "Комерсант" стали відомі подробиці переговорів про продаж нафтобази, яка номінально є "однією з найбільших в РФ".

За словами співрозмовників видання, основним претендентом на покупку активу у влади Криму став однокурсник президента РФ Володимира Путіна Віктор Хмарін. Його партнером може стати бізнесмен українського походження Сергій Курченко.

Феодосійську нафтобазу продадуть

На думку аналітиків, для потреб Криму нафтобаза надлишкова і єдиний варіант її рентабельного використання - морський експорт нафти і нафтопродуктів тим, кого не відлякає санкційний статус півострова.

В кінці червня окупанти Криму виділили майно нафтобази в АТ "Морський нафтовий термінал" на балансі "Чорноморнафтогазу", який належить Криму.

9 липня так званий глава півострова Сергій Аксьонов повідомив, що на актив є "три заявника": "Покупці великі і ефективні, які на ринку відомі".

Відзначається, що ще в минулому році, коли влада Криму повідомили про плани продати нафтобазу, до неї виявив інтерес опальний український бізнесмен Сергій Курченко, який перебуває під санкціями США. Однак йому не вдалося домовитися з Аксьоновим. Тоді до процесу переговорів, за словами співрозмовників видання, був притягнутий Хмарін, який навчався на одному курсі з Путіним.

Феодосійська нафтобаза може зберігати 250 тис. тонн і перевалювати до 12 млн тонн нафти на рік. На початку 2000-х років її активно використовували російські нафтовики для експорту. На тлі розширення терміналів на півдні Росії її значення скоротилося, а після анексії Криму звелося лише до зберігання палива для півострова. Але і це перестане бути потрібним з введенням залізничної частини Керченського мосту (планується на кінець 2019 року). За даними видання, в 2018 році поставки палива на нафтобазу склали лише 75 тис. тонн і вона збиткова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ростовський мільярдер Сергій Кислов продав свої нафтопереробні активи українському олігарху і голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

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