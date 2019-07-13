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Найбільшу нафтобазу Криму продадуть однокурснику Путіна і "касиру" Януковича

1.6т Читати матеріал російською

У анексованому Криму збиткову Феодосійську нафтобазу продадуть людям пов'язаним з президентом РФ Володимиром Путіним і екс-президентом України Віктором Януковичем.

Російському виданню "Комерсант" стали відомі подробиці переговорів про продаж нафтобази, яка номінально є "однією з найбільших в РФ".

За словами співрозмовників видання, основним претендентом на покупку активу у влади Криму став однокурсник президента РФ Володимира Путіна Віктор Хмарін. Його партнером може стати бізнесмен українського походження Сергій Курченко.

Феодосійську нафтобазу продадуть

Феодосійську нафтобазу продадуть

На думку аналітиків, для потреб Криму нафтобаза надлишкова і єдиний варіант її рентабельного використання - морський експорт нафти і нафтопродуктів тим, кого не відлякає санкційний статус півострова.

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В кінці червня окупанти Криму виділили майно нафтобази в АТ "Морський нафтовий термінал" на балансі "Чорноморнафтогазу", який належить Криму.

9 липня так званий глава півострова Сергій Аксьонов повідомив, що на актив є "три заявника": "Покупці великі і ефективні, які на ринку відомі".

Відзначається, що ще в минулому році, коли влада Криму повідомили про плани продати нафтобазу, до неї виявив інтерес опальний український бізнесмен Сергій Курченко, який перебуває під санкціями США. Однак йому не вдалося домовитися з Аксьоновим. Тоді до процесу переговорів, за словами співрозмовників видання, був притягнутий Хмарін, який навчався на одному курсі з Путіним.

Феодосійська нафтобаза може зберігати 250 тис. тонн і перевалювати до 12 млн тонн нафти на рік. На початку 2000-х років її активно використовували російські нафтовики для експорту. На тлі розширення терміналів на півдні Росії її значення скоротилося, а після анексії Криму звелося лише до зберігання палива для півострова. Але і це перестане бути потрібним з введенням залізничної частини Керченського мосту (планується на кінець 2019 року). За даними видання, в 2018 році поставки палива на нафтобазу склали лише 75 тис. тонн і вона збиткова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ростовський мільярдер Сергій Кислов продав свої нафтопереробні активи українському олігарху і голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Віктор Янукович Сергій Курченко Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Крим нафта
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