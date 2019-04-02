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Найбільшу криптобіржу зламали: як відреагував біткоїн

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Курс основних криптовалют зростає, незважаючи на низку несприятливих для ринку новин.

Як передає Stock Markets, комісія з цінних паперів і бірж США продовжила розгляд двох заявок на реєстрацію біткоїн-ETF іще на 45 днів. Ймовірно, регулятор продовжить затягувати цей процес і може переносити ухвалення рішення аж до 240 днів.

Також негативним для крипторинку стала звістка про інсайдерську атаку на цифровий торговельний майданчик Bithumb.

Незважаючи на не дуже сприятливі новини, курс біткоїна, за даними Libertex, виріс за добу на 0,8% - до 4124 доларів з капіталізацією 72,9 млрд доларів.

Ethereum до цього часу подорожчав на 0,57% - до 142,3 долара, його капіталізація досягла позначки 15 млрд доларів. XRP виріс у ціні на 0,97% - до 0,313 долара з капіталізацією 13 млрд доларів. Litecoin за добу додав 0,17% і виріс до 60,4 долара, його капіталізація досягла рівня 3,7 млрд доларів.

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До $6000: біткоїну напророкували різкий ривок

Загальна капіталізація крипторинку склала 145,5 млрд доларів.

На думку фінансових скаутів, біткоїн у найближчій перспективі може ще трохи вирости і піднятися до рівня 4200 доларів, Ethereum – до 145 доларів, XRP – до 0,32 долара, а Litecoin – до 61 долара.

Найбільшу криптобіржу зламали: як відреагував біткоїн

Як повідомляв OBOZREVATEL, сінгапурська криптовалютная біржа DragonEx була зламана, хакери викрали кошти користувачів і активи майданчика.

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Тема
Криптовалюти
Теги
біткойнкриптовалюта
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