Найбільший проект за десятиліття: Україна відкрила тунель в Європу

В Україні в четвер, 24 травня, відкрили один з найбільших інфраструктурних проектів за останні десятиліття - Бескидський залізничний тунель, який є важливою логістичною складовою маршрутів експорту української продукції до Європи.

"Це проект, завдяки якому Україна стає ще ближчою до Європейського Союзу, а Євросоюз - до України. Адже він - частина міжнародного транспортного коридору, який іде по території Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та далі на Схід", - написав у Facebook президент Петро Порошенко.

За його словами, тут проходить до 40% українських транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.

"Бескидський тунель - це символ масштабного оновлення країни та переходу до сталого розвитку", - наголосив Порошенко.

Під час відкриття тунелю президент зазначив, що плани на це будівництво існували ще в 1998 році, проте побудувати об'єкт вдалося тільки за останні чотири роки.

"І ми зробили це на сім місяців раніше запланованого, вклавшись в кошторисну документацію", - підкреслив Порошенко.

Бескидський тунель розташований в Карпатах, на Бескидському перевалі. Він відноситься до п'ятого пан'європейського транспортного коридору (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна).

Довжина нового тунелю становить понад 1700 метрів, таким чином він є другим в Україні після Лутугинського, в Луганській області. Його максимальна глибина - 180 метрів від поверхні Бескидського хребта.

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Пропускна спроможність транспортного об'єкта збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу. При цьому швидкість руху поїздів збільшиться з 15-40 до 60-70 км/год.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю оцінюється у 2,9 млрд гривень. Проект реалізувався на кредитні кошти, надані Україні Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

Новий Бескидський залізничний тунель побудований у 22 м від старого, який створили ще у 1886 році за імператора Австрійської імперії Франца Йосифа I. Тоді транспортний об'єкт розроблявся як перехід зі східних регіонів Австро-Угорщини до Центральної Європи і мав пов'язувати Закарпаття з українськими землями, які перебували під владою імперії.

Twitter Петр Порошенко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році Україна завершила перший етап будівництва нового Бескидського тунелю.