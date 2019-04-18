Найбільший банк Німеччини захотіли покарати через "брудні гроші" Путіна

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG чекають можливі штрафи, судові позови і переслідування вищого керівництва через відмивання коштів російських клієнтів на 20 млрд доларів.

Зокрема, фінансова установа визнає високий ризик того, що регулятори у США і Великобританії застосують значні дисциплінарні заходи проти нього, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, Deutsche Bank визнає, що скандал завдав шкоди його бренду і, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження ринкової вартості.

Найбільший банк Німеччини був залучений у величезну схему з відмивання грошей, яка отримала назву "глобальна пральня". Росія використовувала схему в 2010-2014 роках для переміщення "брудних грошей" у західну фінансову систему. За даними слідства, обіг коштів за цією схемою міг становити 80 млрд доларів.

У січні 2017 року Deutsche Bank оштрафували в Сполучених Штатах на 425 млн доларів за схему "дзеркальних угод" із російськими акціями. В результаті цих операцій у 2011-2015 роках із Росії були виведені приблизно 10 млрд доларів. Влада Великобританії оштрафувала банк у тій самій справі на 213 млн доларів.

Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу з участю Danske Bank, який звинувачується в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.

Deutsche Bank

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank.

Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий оборот, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. У тому ж році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, із якими вона обмінювалася великими сумами.

У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій об'ємом 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.

Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank показали, що в період із 2007 по 2015 роки німецький банк у цілому обробив приблизно 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.

Влада Данії, Естонії, Великобританії також проводять власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через данський банк.

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