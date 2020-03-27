Найбільше вугільне підприємство зупиняється через політику в енергетиці та імпорт струму з РФ

З 1 квітня на підприємствах "ДТЕК Добропіллявугілля", шахті "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева" вимушено припиняються роботи з видобутку, збагачення вугілля і підготовки гірничих виробок.

Згідно з повідомленням "ДТЕК Енерго", 6 500 співробітників виводяться в простій з оплатою згідно з колективним договором підприємства. Інші співробітники будуть забезпечувати технічне обслуговування підприємств – провітрювання гірських виробок і відкачування води. Це дозволить оперативно відновити роботу шахт і фабрики при зміні ситуації в галузі.

Головною причиною такого рішення в "ДТЕК Енерго" назвали системну кризу в галузі, регулярне втручання в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля.

"Системна криза в енергетичній галузі України, спровокована ручним регулюванням енергоринку, безконтрольним імпортом електроенергії з Росії та Білорусі, а також відсутністю координації роботи галузі з боку Мінекоенерго, привів до розбалансування енергосистеми України і неможливості стабільної роботи вугільних підприємств", – йдеться в повідомленні.

У компанії також відзначають, що вона неодноразово зверталася до системного оператора НЕК "Укренерго" з вимогою припинити практику примусової зупинки енергоблоків ТЕС. "Незважаючи на наявність контрактів на виробництво електроенергії, НЕК "Укренерго" систематично знижує обсяг виробництва ТЕС ДТЕК Енерго до одного енергоблоку, що загрожує стабільній роботі ТЕС і значно знижує обсяг споживаного вугілля", – пояснюється в повідомленні.

ДТЕК Енерго повідомляє, що робить усе можливе, щоб підприємства змогли відновити роботу в штатному режимі.

Нагадаємо, що імпорт електроенергії з Росії відновився з жовтня 2019 з ініціативи Андрія Геруса, голови парламентського комітету з ПЕК. Зростання російського і білоруського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС. У результаті цього 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня імпорт струму з Росії та Білорусі і завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.

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