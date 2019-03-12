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Найбільше падіння з 2001 року: акції Boeing обвалилися після авіакатастрофи в Африці

1.1тЧитати матеріал російською

Акції американської корпорації Boeing впали на 11% до 374,3 долара через катастрофу пасажирського лайнера в Ефіопії.

Це найбільш різке падіння вартості цінних паперів авіабудівної компанії з часів терактів 11 вересня 2001 року, для здійснення яких терористи захопили три пасажирські літаки Boeing, повідомляє Bloomberg.

За день акції відіграли частину падіння. Зокрема на час закриття торгів у понеділок, 11 березня, на Нью-Йоркській фондовій біржі воно становило 5,3% (вартість однієї акції — 400 доларів).

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Нагадаємо, раніше влада Китаю ухвалила рішення тимчасово заборонити використання літаків Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх рейсах на тлі авіакатастрофи.

В управлінні цивільної авіації КНР нагадали, що за останні півроку це друга катастрофа з літаками цього типу. Зокрема обидва рази літаки падали під час набирання висоти.

Найбільше падіння з 2001 року: акції Boeing обвалилися після авіакатастрофи в Африці

Boeing 737 Max 8

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. Пасажирський лайнер розбився біля міста Аддіс-Абеба.

Зі 157 людей, що перебували у літаку, ніхто не вижив. На борту були громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійці, 17 ефіопів і 7 громадян Британії.

Підтверджена загибель трьох громадян Росії, одного з яких нагородили медаллю за анексію Криму. Міністерство закордонних справ України повідомило, що українців у літаку не було.

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