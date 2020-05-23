Найбільша в світі компанія з оренди машин збанкрутувала

Одна з найбільших компаній світу з оренди автомобілів Hertz (США) подала заяву про банкрутство через кризу, пов'язану з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

"Hertz Global Holdings і низка її дочірніх компаній в США і Канаді добровільно подали клопотання про реорганізацію відповідно до глави 11 кодексу про банкрутство до суду у справах про банкрутство", – сказано в заяві компанії.

Пояснюється, що пандемія привела до різкого зниження виручки і скорочення замовлень. При цьому в компанії запевнили, що, незважаючи на реорганізацію, всі офіси і майданчики продовжують обслуговувати клієнтів.

Hertz

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