Епідемія коронавірусу призвела до падіння індексів на фондових біржах через що статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на 140 млрд доларів.
Найбільше втратили гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно і власник Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд. Про це свідчать дані Bloomberg.
Власник Zara Амансіо Ортега втратив $4 млрд, засновник Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а співзасновник Google Ларрі Пейдж – $2,7 млрд.
Зокрема, понеділок, 24 лютого, став для фондових ринків світу найгіршим днем за останні 4 роки.
Stoxx Europe 600 впав на 3,56%, італійський FTSE Mib – на 4,5%, британський FTSE 100 – на 3,34%, німецький Dax – на 4,01%, французький CAC 40 – на 5,03%.
Гонконгський Hang Seng впав на 1,79%, японський Nikkei – на 0,39%, шанхайський Shanghai Composite – на 0,24%, південнокорейський Kospi – на 3,5%.
Американський промисловий індекс Dow Jones скоротився на 3,56%, S&P 500 – на 3,35%, NASDAQ – на 3,71%.
Епідемія коронавірусу призвела до падіння індексів на фондових біржах
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.
Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.
У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.
Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.
Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.
Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.
За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.
У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".