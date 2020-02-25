Епідемія коронавірусу призвела до падіння індексів на фондових біржах через що статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на 140 млрд доларів.

Найбільше втратили гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно і власник Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд. Про це свідчать дані Bloomberg.

Власник Zara Амансіо Ортега втратив $4 млрд, засновник Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а співзасновник Google Ларрі Пейдж – $2,7 млрд.

Зокрема, понеділок, 24 лютого, став для фондових ринків світу найгіршим днем за останні 4 роки.

Stoxx Europe 600 впав на 3,56%, італійський FTSE Mib – на 4,5%, британський FTSE 100 – на 3,34%, німецький Dax – на 4,01%, французький CAC 40 – на 5,03%.

Гонконгський Hang Seng впав на 1,79%, японський Nikkei – на 0,39%, шанхайський Shanghai Composite – на 0,24%, південнокорейський Kospi – на 3,5%.

Американський промисловий індекс Dow Jones скоротився на 3,56%, S&P 500 – на 3,35%, NASDAQ – на 3,71%.

Епідемія коронавірусу призвела до падіння індексів на фондових біржах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.