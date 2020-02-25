Головна Новини
25 лютого • оновлено в 10:19
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Найбагатші люди світу за день втратили $140 млрд через епідемію коронавірусу

1.6т
Читати матеріал російською

Епідемія коронавірусу призвела до падіння індексів на фондових біржах через що статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на 140 млрд доларів.

Найбільше втратили гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно і власник Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд. Про це свідчать дані Bloomberg.

Власник Zara Амансіо Ортега втратив $4 млрд, засновник Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а співзасновник Google Ларрі Пейдж – $2,7 млрд.

Новини
Золото рекордно подорожчало через паніку навколо коронавірусу

Зокрема, понеділок, 24 лютого, став для фондових ринків світу найгіршим днем за останні 4 роки.

Stoxx Europe 600 впав на 3,56%, італійський FTSE Mib – на 4,5%, британський FTSE 100 – на 3,34%, німецький Dax – на 4,01%, французький CAC 40 – на 5,03%.

Гонконгський Hang Seng впав на 1,79%, японський Nikkei – на 0,39%, шанхайський Shanghai Composite – на 0,24%, південнокорейський Kospi – на 3,5%.

Американський промисловий індекс Dow Jones скоротився на 3,56%, S&P 500 – на 3,35%, NASDAQ – на 3,71%.

Епідемія коронавірусу призвела до падіння індексів на фондових біржах

Епідемія коронавірусу призвела до падіння індексів на фондових біржах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

  • Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

  • Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

  • За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

  • У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги