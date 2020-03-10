Обвал світових ринків вдарив по найбагатших людях світу: страхітлива цифра

Статки десяти найбагатших людей світу скоротилися на $38 млрд після обвалу фондових ринків через ситуацію із нафтою. Обвалення цін на сировину, в понеділок, 9 березня, виявилося найсильнішим з 1991 року.

Найбільше втратив власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно – $6 млрд, свідчать дані Forbes.

Капітал засновника і голови Amazon Джеффа Безоса зменшився на $5,6 млрд, а американського підприємця Уоррена Баффета – на $5,4 млрд.

Водночас мексиканський телемагнат Карлос Слім втратив за день $5 млрд, а засновник Facebook Марк Цукерберг – $4,2 млрд.

Капітал бенефіціара холдингу Inditex Амансіо Ортега скоротився на $4 млрд, а засновника Microsoft Білла Гейтса – на $3,8 млрд.

Статки співзасновника Google Ларрі Пейджа зменшилися на $3,3 млрд, а глави ради директорів Oracle Ларрі Еллісона – на $1,8 млрд.

Капітал засновника і голови Amazon Джеффа Безоса зменшився на $5,6 млрд

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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