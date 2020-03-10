Обвал світових ринків вдарив по найбагатших людях світу: страхітлива цифра

Статки десяти найбагатших людей світу скоротилися на $38 млрд після обвалу фондових ринків через ситуацію із нафтою. Обвалення цін на сировину, в понеділок, 9 березня, виявилося найсильнішим з 1991 року.
Найбільше втратив власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно – $6 млрд, свідчать дані Forbes.
Капітал засновника і голови Amazon Джеффа Безоса зменшився на $5,6 млрд, а американського підприємця Уоррена Баффета – на $5,4 млрд.
Водночас мексиканський телемагнат Карлос Слім втратив за день $5 млрд, а засновник Facebook Марк Цукерберг – $4,2 млрд.
Капітал бенефіціара холдингу Inditex Амансіо Ортега скоротився на $4 млрд, а засновника Microsoft Білла Гейтса – на $3,8 млрд.
Статки співзасновника Google Ларрі Пейджа зменшилися на $3,3 млрд, а глави ради директорів Oracle Ларрі Еллісона – на $1,8 млрд.
Капітал засновника і голови Amazon Джеффа Безоса зменшився на $5,6 млрд
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії занепад через обвал світових цін на нафту і падіння рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль надалі слабшатиме. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити за умовних 43 доларів за барель, і за такої ціни 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок певний час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше, ніж у квітні. Тому курс може полетіти вище", – наголосив директор фінансового центру "Сколково – РЕШ" Олег Шибанов.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".