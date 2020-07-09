Найбагатша людина світу рекордно збагатилася за час пандемії

Статки найбагатшої людини світу, глави компанії Amazon Джеффа Безоса, знову оновили історичний рекорд, сягнувши $182,6 млрд.

Про це повідомляє журнал Forbes. Це вже другий рекорд з початку місяця – 2 липня, згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index, статок Безоса підскочив до $171,6 млрд.

Така ситуація спостерігається на тлі зростання вартості акцій Amazon – напередодні вони виросли на 2,7%, до рекордних $3081,11 за штуку, а капіталізація компанії піднялася до $1,54 трлн.

Безосу, як зазначає видання, належить 11,1% акцій Amazon. Він очолює рейтинг найбагатших людей Forbes з 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні консалтингова компанія для малого бізнесу Comparisun опублікувала прогноз, згідно з яким Безос має всі шанси стати першою людиною, чий статок перевищить трильйон доларів. Це може статися вже у 2026 році.

Американський інтернет-рітейлер Amazon заплатить $134,5 тис. (3,62 млн грн) штрафу за порушення санкцій США, зокрема щодо анексованого Криму.