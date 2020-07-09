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Найбагатша людина світу рекордно збагатилася за час пандемії

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
3,1 т.
Джефф Безос

Джефф Безос збільшив статки. itc.ua

Статки найбагатшої людини світу, глави компанії Amazon Джеффа Безоса, знову оновили історичний рекорд, сягнувши $182,6 млрд.

Про це повідомляє журнал Forbes. Це вже другий рекорд з початку місяця – 2 липня, згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index, статок Безоса підскочив до $171,6 млрд.

Така ситуація спостерігається на тлі зростання вартості акцій Amazon – напередодні вони виросли на 2,7%, до рекордних $3081,11 за штуку, а капіталізація компанії піднялася до $1,54 трлн.

Безосу, як зазначає видання, належить 11,1% акцій Amazon. Він очолює рейтинг найбагатших людей Forbes з 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні консалтингова компанія для малого бізнесу Comparisun опублікувала прогноз, згідно з яким Безос має всі шанси стати першою людиною, чий статок перевищить трильйон доларів. Це може статися вже у 2026 році.

Американський інтернет-рітейлер Amazon заплатить $134,5 тис. (3,62 млн грн) штрафу за порушення санкцій США, зокрема щодо анексованого Криму.

СШАAmazonДжефф Безос
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