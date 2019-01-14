''Най-найближчі'': Медведєв зробив несподіване зізнання після ультиматуму Лукашенка

У Росії відмовилися від обіцянок компенсувати Білорусі збитки від податкового маневру в РФ, незважаючи на те, що Мінськ є "най-найближчим" для Москви.

Як заявив російський прем'єр Дмитро Медведєв, Москва нібито ніколи не обіцяла Мінську компенсувати втрачені від податкового маневру доходи, передає "Интерфакс".

"Ми, звісно, їхню стурбованість розуміємо, і переговори на цю тему продовжуємо. При цьому хочу ще раз нагадати, що, по-перше, ми ніколи не обіцяли компенсувати неотримані доходи інших країн, нехай навіть най-найближчих", — сказав він.

За його словами, Росія надає Білорусі велику кредитну допомогу в умовах, коли їй самій закритий доступ на західні фінансові ринки, і Мінськ має цінувати це.

За словами прем'єра РФ, цей обсяг перевищує $6,5 млрд, якщо взяти до уваги пов'язаний кредит на будівництво АЕС. "Причому ми не вимагаємо, звичайно, повернення цих кредитів, ми пролонгуємо ці кредити на прохання наших партнерів в умовах, нагадаю, коли для нас закриті фінансові ринки західних країн", — наголосив Медведєв.

Дмитро Медведєв iz.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія вирішила здійснити податковий маневр у нафтовій сфері — за п'ять років знизити до нуля експортні мита і за три роки пропорційно збільшити податкове навантаження видобутку корисних копалин. В результаті значно зростуть ціни на нафту.

Маневр в РФ без компенсації коштуватиме бюджету Білорусі у 2019 році $300 млн, і щороку ці втрати зростатимуть ще на $300 млн: $600 млн — у 2020 році, $900 млн — у 2021 році тощо. Втрати бюджету виникають через скорочення експортного мита на нафту і нафтопродукти.

У відповідь на це президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду країни опрацювати питання про альтернативні постачання нафти в країну через прибалтійські порти.

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