"Нахабно брешуть!" Заступницю Богдана "розгромили" в прямому ефірі

Заступницю голови Офісу президента Юлію Ковалів розкритикували в прямому ефірі за підтримку нововведень із касовими апаратами.

В ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 18 жовтня, Ковалів заявила, що фіскалізація – єдиний механізм, який дозволить отримувати більше в бюджет.

"І тим виробникам, які легально працюють в Україні, чесно конкурувати на ринку. Не можна конкурувати з контрабандою... Коли люди не платять податків... Фактично, наш український виробник програє контрабанді і ми з вами втрачаємо робочі місця", – сказала вона, додавши, що уряд буде працювати над тим, "щоб підприємцю було легко жити".

Однак глава ГО "Союз захисту підприємництва" Сергій Доротич різко заперечив представниці ОПУ, заявивши, що вони "нахабно брешуть".

"Ви говорите неправду і навіть не соромитеся. Ви підставили президента, він не виконав свого слова, яке дав на весь світ. Ви вважаєте, що фіскалізація допоможе? Ви робили розрахунок, які будуть наслідки? Що ви хочете отримувати? Чи ви будете розповідати байки людям?" –обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 вересня підтримали законопроєкт про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Згідно з документом, покупці, яким не видаватимуть чеки, зможуть отримати кешбек.

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