Наглядову раду "Укроборонпрому" очолила людина Зеленського: що відомо

Колишній міністр економічного розвитку України (в 2014-2016 роках) Айварас Абромавічус був обраний головою наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідний державний концерн він був введений 12 червня указом президента Володимира Зеленського, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

За його даними, відповідне рішення Наглядова рада ухвалила 10 липня на першому засіданні в оновленому складі.

"Під час засідання були розглянуті плани майбутньої реструктуризації "Укроборонпрому", враховуючи проведення міжнародного аудиту держконцерну", – повідомив співрозмовник.

Джерело також зазначило, що в роботі засідання взяли участь представники профільних відомств, країн-партнерів України з військово-технічного співробітництва та керівництво концерну.

Попередній склад Наглядової ради "Укроборонпрому" очолював ректор НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" Михайло Згуровський.

Днями Зеленський вивів Згуровського з Наглядової ради державного концерну.

Згідно зі статутом "Укроборонпрому", Наглядова рада є вищим органом управління і складається з п'ятьох членів, трьох із яких призначає президент, а двох – уряд.

Айварас Абромавічус був введений у державний концерн указом президента Володимира Зеленського Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

На посаду начальника Генштабу Збройних сил був призначений Руслан Хомчак. Главою АП став радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан, а його першим заступником – Сергій Трофімов.

Андрія Геруса Зеленський призначив Представником Президента України в Кабінеті Міністрів.

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