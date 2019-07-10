Наглядову раду держбанку очолила людина Азарова і Курченка: що про це відомо

Наглядову раду державного "Укрексімбанку" очолив Торстен Пауль, якого називають довіреною особою бізнесмена Сергія Курченка і екс-прем'єра Миколи Азарова.

Банк повідомив, що 8 липня в Києві відбулося перше засідання нової наглядової ради банку, передає FinBalance.

"Головою колегіального органу управління державного банку обрано Торстена Пауля, заступником - Стівена Фішера. Формування оновленої наглядової ради має на меті, зокрема, підвищення рівня корпоративного управління, забезпечення якісного оновлення державного банку, яке дозволить ефективно виконувати поставлені урядом завдання відповідно до пріоритетів розвитку економіки країни", – йдеться в заяві держбанку.

Раніше в Кабміні заявляли, що Торстен Пауль має міжнародний досвід корпоративного банкінгу та управління ризиками в таких компаніях, як Volksbank і Deutsche Bank, з 2017 року - голова ради директорів Банку РБК в Казахстані.

Пауль був призначений Кабміном за результатами відбору кандидатів на посади незалежних членів до наглядової ради "Укрексімбанку" компанією з підбору персоналу "Уорд Хауел України", яка була визначена на конкурсних засадах за участю міжнародних організацій.

При цьому виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк зазначає, що Пауль Торстен "довгий час працював довіреною особою в родині Азарова і в Курченко".

Торстен Пауль Vimeo

"Саме Пауль Торстен досі відзначається керівником австрійської компанії GEOLOG Oil&Gas Trading GmbH. Ця компанія офіційно поставляла паливо на німецькі заправки Курченка Sparschwein Gas. Geolog Oil&Gas Trading зареєстровано за тією ж адресою, що і фірми Курченка і (Олексія, сина Миколи. - Ред.) Азарова у Відні. DW не раз писали про чіткий зв'язок очолюваної Торстеном фірми Geolog з австрійсько-німецькими схемами Азарова-Курченка", – зазначила Каленюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курченко втік з України слідом за екс-президентом України Віктором Януковичем, який був звинувачений у державній зраді.

У грудні 2017 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна Курченко.

ГПУ отримала дозвіл на досудове розслідування, а також оголосила про підозру Курченку.

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