У "Нафтогазі" можуть продовжити контракт із Коболєвим: ЗМІ дізналися резонансні деталі

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" розглядатиме укладання додаткової угоди до контракту з головою правління Андрієм Коболєвим.

Засідання щодо цього відбудеться вже 16 березня. Про це повідомляє джерело ЕП у "Нафтогазі".

Зокрема, контракт Коболєва закінчується 22 березня 2020 року. Продовження договору перебуває в компетенції наглядової ради НАК.

До цього прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що до "Нафтогазу" є багато претензій. Однак, за його словами, питання продовження співпраці з Коболєвим відкрите – ефективність компанії очевидна.

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується в березні 2020 року Facebook Андрія Коболєва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

13 березня наглядова рада НАК ухвалила рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. Водночас рівень його заробітної плати становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується березні 2020 року. Якщо договір не продовжать – Коболєв покине компанію.

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