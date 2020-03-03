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3 березня • оновлено в 14:48
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У "Нафтогазі" можуть продовжити контракт із Коболєвим: ЗМІ дізналися резонансні деталі

2.1т
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Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" розглядатиме укладання додаткової угоди до контракту з головою правління Андрієм Коболєвим.

Засідання щодо цього відбудеться вже 16 березня. Про це повідомляє джерело ЕП у "Нафтогазі".

Зокрема, контракт Коболєва закінчується 22 березня 2020 року. Продовження договору перебуває в компетенції наглядової ради НАК.

До цього прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що до "Нафтогазу" є багато претензій. Однак, за його словами, питання продовження співпраці з Коболєвим відкрите – ефективність компанії очевидна.

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується в березні 2020 року

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується в березні 2020 року

Facebook Андрія Коболєва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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