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5 вересня • оновлено в 11:19
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"Наглухо закрили кордон": Білорусь визнала брехню Лукашенка про Україну

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Білорусь не закрила державний кордон із Україною, а тільки зміцнила охорону нібито для недопущення нелегального ввезення зброї.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки країни Станіслав Зась, передає "Інтерфакс-Україна". Він також підкреслив, що пункти пропуску влада не закривала.

"Ми раді всім гостям, які приходять із добрими намірами. Але водночас ми виставляємо жорсткий заслін для тих, хто приходить із іншими цілями – неправомірними. Для цього зміцнюється кордон, той, що розташований за пунктами пропуску", – сказав чиновник.

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"Це не якась надзвичайщина, це нормальний процес – вибудовування державного кордону з сусідніми державами", – додав він.

За словами держсекретаря, Мінськ враховує ризики, які виходять із території України. "Скільки тисяч одиниць зброї у вільному доступі? Адже ця зброя десь гуляє. По-друге, і у нас є люди, які бажали б скористатися цією зброєю і дістати її. Ми повинні жорстко присікати такі пориви. У нашу країну зброя потрапляти не має", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
кордон
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кому эта территория интересна? Там концлагерь похлеще, чем на рассее!
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Wick John
Wick John
Кацaп Кацaпыч, почему многие бегут из свободной цеэуропы в конц лагеря?
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, привет,скотина одичалая..
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
белорусь это зона-концлагерь для рабов
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, дурачок, шалом! Ты все верещиш, свинина?
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Mega Death
Mega Death
Кожедуб ruslan, Поэтому свободные xoxлы даже там батрачат на свинарниках
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