"Наглухо закрили кордон": Білорусь визнала брехню Лукашенка про Україну

Білорусь не закрила державний кордон із Україною, а тільки зміцнила охорону нібито для недопущення нелегального ввезення зброї.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки країни Станіслав Зась, передає "Інтерфакс-Україна". Він також підкреслив, що пункти пропуску влада не закривала.

"Ми раді всім гостям, які приходять із добрими намірами. Але водночас ми виставляємо жорсткий заслін для тих, хто приходить із іншими цілями – неправомірними. Для цього зміцнюється кордон, той, що розташований за пунктами пропуску", – сказав чиновник.

Лукашенка викрили у брехні про Україну

"Це не якась надзвичайщина, це нормальний процес – вибудовування державного кордону з сусідніми державами", – додав він.

За словами держсекретаря, Мінськ враховує ризики, які виходять із території України. "Скільки тисяч одиниць зброї у вільному доступі? Адже ця зброя десь гуляє. По-друге, і у нас є люди, які бажали б скористатися цією зброєю і дістати її. Ми повинні жорстко присікати такі пориви. У нашу країну зброя потрапляти не має", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон із Україною через потік зброї, який хлинув з цієї країни.

Зі свого боку прессекретар Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський уточнив, що кордон закрили не для всіх українців, а лише "для незаконослухняних громадян і злочинних елементів".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram