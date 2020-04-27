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28 квітня • оновлено в 03:44
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Нафту вже скоро нікуди буде закачувати: сховища забиті на 73%

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Ціни на сховища нафти виросли до нечуваних значень через відсутність попиту на ринку, при цьому на ринку вже зайняті 73% існуючих потужностей.

Як розповів аналітик у галузі енергетики в компанії Kpler Алекс Бут, танкери посилено використовуються у якості плавучих сховищ, передає Der Spiegel. Це імовірно пов'язано з тим, що вільні потужності для зберігання нафти на суші здебільшого вже зарезервовані.

"У того, хто зараз все ще видобуває нафту і заздалегідь не забронював сховища, дійсно проблеми. Йому доведеться заплатити за них шалені гроші, якщо взагалі він знайде місце для зберігання", - підкреслив Бут.

Сховища нафти вже майже заповнені

Сховища нафти вже майже заповнені

Згідно з аналізом, який є у розпорядженні Der Spiegel, вільні лише 27% потужностей для зберігання нафти. За словами Бута, ціни на плавучі сховища в останні тижні збільшилися в деяких регіонах удвічі. При цьому поліпшення ситуації не передбачається. Чи дотримають нафтовидобувні країни своєї обіцянки щодо скорочення видобутку, поки неясно.

"Станом на четвер у сховищах, які держави використовують у якості стратегічних резервів, залишалося місце для 368 млн барелів нафти. У комерційних резервуарах, які можна забронювати на вільному ринку, містилося ще близько 902 млн барелів. У звичайні часи сума обох показників відповідала б обсягом світового виробництва нафти протягом двох тижнів", - наголошується у публікації.

Згідно з даними Kpler, значні потужності для зберігання об'ємом понад сто мільйонів барелів поки мають тільки США і Китай. Японія і ПАР також мають потужності обсягом понад 40 млн барелів. Решта потужностей обсягом понад 20 млн барелів є у Саудівської Аравії, Південної Кореї, Канаді, Індії, ОАЕ, Великобританії та Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США зупиняються заводи з переробки нафти через колосальне падіння попиту внаслідок карантинних заходів. У підсумку, у берегів Каліфорнії почали накопичуватися переповнені танкери.

За словами американського президента Дональда Трампа, небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища. У понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

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Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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