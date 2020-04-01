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1 квітня • оновлено в 04:48
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Нафту сьогодні віддають просто так, щоб не переплачувати за зберігання – аналітик

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Криза на ринку нафти призвів до того, що її запаси в сховищах збільшилися на стільки, що це загрожує новим обвалом цін на "чорне золото".

Про це заявив російський економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

За його словами, нафти зараз набагато більше, ніж світ може поглинути: все намагаються пропонувати різні знижки, продають дешевше, щоб зберегти свою ринкову нішу. В результаті починається цінова війна між конкурентами і постачальниками, зазначив експерт.

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"16,2 долара за барель – це ціна російського Urals, ціна Brent в цей момент була десь менше 21, ближче до 19 доларам. Канадська нафта продається по 3 долари, а в США і Азії є випадки, коли нафту просто віддають, та ще й платять за те, щоб її взяли. Немає сил зберігати її в нафтосховищах або в танкерах, за які треба платити", - зазначив він.

Крутіхін підкреслив, що така низька ціна на нафту багатопланово впливає на російську економіку, скорочується розмір запасів, які можна рентабельно витягати з землі. "Якщо до цього кризового становища Міністерство енергетики та природних ресурсів оцінювало, що в Росії приблизно 30% від усієї нафти, що лишилась, – це рентабельна нафта, її легко видобувати і навіть отримувати якийсь прибуток від цього. А ось 70% - це важко видобувна нафта. Щоб отримувати з неї якийсь прибуток, компанії повинні мати на виході ціни у 65-85 доларів за барель. Таких цін зараз немає. Тобто, нафта існує, але взяти її економічно неможливо", - додав аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL , на думку експерта Фінансового університету при уряді РФ Ігоря Юшкова, в Росії розраховують, що нафта незабаром подорожчає і назвав ціну у $25 за барель згубною для виробників.

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Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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