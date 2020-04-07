Саудівська Аравія поставила Росії ультиматум про обмеження на видобуток нафти, який став причиною труднощів у переговорах між країнами ОПЕК і Росією.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. За його даними, Ер-Ріяд фактично вимагає, щоб Росія скоротила видобуток більше за інших. Тобто, самотужки прибрала з ринку ті 1,5 млн барелів на добу.

Саме вони стали причиною для розбіжностей і розвалу угоди ОПЕК+ на минулих переговорах на початку березня. Тоді Москва не прийняла скорочення видобутку на такий обсяг для всіх учасників угоди.

Сторони загалом згодні, що видобуток в сукупності треба знизити на 10 млн барелів на добу, питання тільки, як розділити весь обсяг.

За версією Саудівської Аравії, її квота зменшиться на 3 млн барелів, у Об'єднаних Арабських Еміратів, Іраку і Росії – на 1,5 млн. Але рахувати пропонується від поточних рівнів, вже після того, як країни ОПЕК різко наростили видобуток. Так, Ер-Ріяд підняв його з 9,8 млн барелів до 12,3 млн, це означає, що скорочення відносно березня складе тільки 0,5 млн барелів. У ОАЕ видобуток зріс на 1 млн барелів, у Ірану – на 200 тисяч.

Нафтова війна

Росія не збільшувала видобуток у квітні, зберігши його на рівні 11,2 млн. У зв'язку з цим вона наполягає, щоб квоти застосовувалися до середнього обсягу за квартал. Поки ці розбіжності подолати не вдається.

Сторони згодні тільки, що взяти участь у скороченні видобутку повинні і американські компанії, проте президент США Дональд Трамп поки не підтверджує цей намір. "Може, ми ухвалимо його, може, і ні", – відповів він на запитання про те, чи згоден Вашингтон ухвалити рішення знизити власний видобуток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може зникнути 10-15 млн барелів. При цьому пізніше глава Білого дому уточнив, що такий обсяг повинні дати Росія і ОПЕК, а США жодних зобов'язань на себе не візьме.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою і Ер-Ріядом про винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність одне на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

Проте нафтовий ринок налаштований позитивно щодо майбутніх переговорів. Нафта марки Brent тримається на рівні 34 долари за барель, що майже на 10 доларів вище, ніж до перших повідомлень про угоду.

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