Нафтова війна Росії і Саудівської Аравії закінчена - Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про завершення нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією.

Про це він заявив після розмови з лідерами двох країн, передає Reuters. За його словами, протягом "декількох днів" вони укладуть угоду для припинення цінової війни на нафтовому ринку, що призведе до зниження видобутку і відновленню цін.

"Нафтова промисловість у всьому світі розорена. Це дуже погано для Росії, це дуже погано для Саудівської Аравії. Загалом це дуже погано для обох країн. Я думаю, вони укладуть угоду", – сказав Трамп.

Високопоставлене джерело в одній з країн Перської затоки, знайоме з позицією Саудівської Аравії, повідомило, що королівство підтримує співпрацю між нафтовиробниками для стабілізації цін, проте незгоду Росії поглибити скорочення видобутку в березні спровокувало потрясіння на ринку.

Нафтова війна закінчена

Трамп також повідомив, що запросив керівників нафтової галузі США в Білий дім, щоб обговорити можливості надання допомоги сектору.

"Я збираюся зустрітися з нафтовиробниками в п'ятницю. Я збираюся зустрітися з незалежними виробниками нафти також в п'ятницю або суботу. Може бути, в неділю. У нас буде багато зустрічей", – сказав Трамп журналістам на прес-конференції.

Обвал цін загрожує колись процвітаючій буровій промисловості США банкрутствами і масовими звільненнями, а Вашингтон намагається знайти способи захистити сектор. На майбутніх зустрічах з керівниками нафтової галузі Трамп, як очікується, обговорить низку заходів допомоги сектору, зокрема можливість введення тарифів на імпорт нафти з Саудівської Аравії.

Як очікується, в першій зустрічі в п'ятницю візьмуть участь великі компанії, серед яких Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum і Continental Resources.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК+) по скороченню видобутку нафти припинила свою дію в середу, 1 квітня.

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