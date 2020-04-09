Нафтова війна Росії та Саудівської Аравії: Трамп виставив черговий ультиматум

США навряд чи вдадуться до скорочення видобутку нафти, скоординованого з іншими державами на ринку.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в ході брифінгу, трансляція якого ведеться на каналі американського Держдепартаменту в Youtube, передає "Газета.ру".

Американські виробники вже автоматично знизили обсяги видобутку у відповідь на динаміку ринку, наголосив американський лідер.

Саудівська Аравія розраховує, що Росія погодиться на додаткові поступки щодо обмеження видобутку, повідомляє джерело в організації.

"Вам (Росії) треба вдатися до більш глибокого скорочення", – передало джерело позицію Ер-Ріяда. Заради якого обсягу видобутку королівство вирішило натиснути на Москву, не уточнюється.

Трамп і Путін

Він зазначив, що не вважає за можливе участь США у скоординованому скороченні обсягів видобутку.

Водночас Росія несподівано вирішила піти на поступки і погодилася скоротити видобуток нафти заради нової угоди ОПЕК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може зникнути 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою та Ер-Ріядом щодо винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність одне на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

Проте нафтовий ринок налаштований позитивно щодо майбутніх переговорів. Нафта марки Brent тримається на рівні 34 доларів за барель, що майже на 10 доларів вище, ніж до перших повідомлень про угоду.