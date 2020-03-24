Нафтова війна Путіна і Лукашенка закінчилася: у Мінську розкрили деталі

Російські компанії будуть поставляти нафту в Білорусь без премії, "Роснефть" і інші постачальники змушені були погодитися на такі умови.

Про це повідомив у вівторок, 24 березня, журналістам прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас, передає БЕЛТА.

"Білорусь з кінця минулого року вела переговори про те, що нафта для переробки на наші заводи російськими компаніями повинна поставлятися без премії. Буквально у суботу ми досягли домовленості з російським урядом, що всі російські компанії зможуть постачати нафту без премії", - сказав Румас.

За його словами, премія для російських постачальників нафти становила $11,7. "З цієї премії $7 знижують компанії. Тобто компанії будуть поставляти нафту з премією $ 4,7. Вони будуть врегульовані міжбюджетними розрахунками. Тобто уряд Російської Федерації візьме ці $4,7 на себе", – пояснив прем'єр-міністр.

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Він зазначив, що "Роснефть", як і інші російські компанії, не погоджувалася поставляти нафту без премії, а наполягала на повній ціні. "Білорусь буде вибирати нафтові компанії, які запропонують найкращі умови з постачання нафти. Наприклад, нададуть велику відстрочку сплати. Тому далеко не факт, що "Роснефть" виявиться в числі постачальників. Ми в першу чергу будемо віддавати пріоритет тим компаніям, які в складний для нас час (перший квартал) поставляли нафту без премії. Це компанії Гуцерієва, невеликі компанії. Їм за інших рівних умов буде відданий безумовний пріоритет", - заявив Румас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія погодилася збільшити знижку на нафту, що поставляється до Білорусі до $15,7 за тонну, що на $12 більше, ніж пропонувалося раніше. Угода з Білоруссю стала можлива на тлі підготовки Росії до припинення дії укладеної раніше в рамках ОПЕК + угоди про обмеження нафтовидобутку.

Тим часом "Укртранснафта" почала розвантаження третього танкера з нафтою для її подальшого транспортування на НПЗ Білорусі.

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