Нафтова війна Путіна: блогер пояснив, як РФ зазнала фіаско і вгробила економіку

Нова угода ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти вкрай невигідна для Росії і несе загрозу для її економіки.

Про це написав блогер Олександр Несміян.

За його словами, сама угода місцями виглядає відверто фіктивною, країни-учасниці активно маніпулювали базовими показниками, в результаті Росія змушена скоротити нафтовидобуток більше інших.

"Якщо хтось і міг завдати більшої шкоди російській нафтовій галузі, ніж російське керівництво, то він не став навіть втручатися – Кремль і талановиті нафтові командири угробили її в найкращому вигляді. Проблема у тому, що Росія була змушена піти на підписання ОПЕК+ явно під враженням аргументів, які навів Трамп", – написав блогер.

Нафтова війна. Ілюстрація

Він вважає, що американський президент пригрозив Росії черговими санкціями набагато важчими, ніж навіть капітуляція зі скороченням видобутку.

"Найважче цього могло бути тільки ембарго на торгівлю російською нафтою, тим більше, що ринок, який скоротив попит на 20 мільйонів барелів, російські 7-8 мільйонів барелів експорту, взагалі б не помітив", – йдеться в блозі.

Блогер певен, що, наказавши на початку березня міністру енергетики Олександру Новаку "грюкнути дверима", російське керівництво в результаті переграло само себе. "Це класика жанру – з таким керівництвом ніяких ворогів не потрібно, вона сама прекрасно справляється, – додав блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рубль сильно подешевшав у ході торгів на "Московської біржі" у середу, 15 квітня, вранці на тлі зниження цін на нафту через побоювання подальшого зниження попиту в умовах пандемії COVID-19.

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