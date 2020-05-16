Нафтова війна для Путіна закінчилася жахливою поразкою – Орєшкін

Програш Росії у нафтовій війні і втрата частини європейського ринку – це ще й особиста поразка президента РФ Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю для OBOZREVATEL заявив відомий російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Це, звичайно, жахлива геополітична поразка, дуже погано прорахована операція. А тепер, очевидно, це ще й політична поразка особисто Путіна. Йому довелося домовлятися і з саудитам, і з Трампом після того, як Новак (Олександр Новак, міністр енергетики . – ред) з гучно грюкнув дверима та пішов з тих переговорів", - розповів політолог.

Путін програв нафтову війну

Він нагадав, що Росія хотіла посунути з ринку сланцеву нафту з США, але вийшло все навпаки. Американські сланцевики скоротили завдання і при цьому не попросили допомоги від Федерального уряду, зауважив Орєшкін.

"Значна частина нафтових компаній Росії на європейському ринку втратили помітну частку. Наприклад, Польща і південь Європи, які традиційно купували російську нафту, вже перейшли на дешеву саудівську", - підкреслив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збитки бюджету Росії через падіння світових цін на нафту за підсумками травня 2020 року становитимуть більш 190 млрд рублів (приблизно $ 2,6 млрд).