Нафтокриза вдарить головним чином по простих росіянах – Казарін

Обвал цін на нафту безумовно відіб'ється на економіці Росії, негативні наслідки падіння якої ляже повністю на плечі пересічних росіян.

Про це написав у своєму блозі журналіст Павло Казарін.

"Якщо нафта марки Urals буде коштувати близько $30, то російському Центробанку для підтримки курсу рубля доведеться щодня продавати до $150 млн. Фонд національного добробуту РФ встиг накопичити $123 млрд – і при подібній динаміці його може вистачити для балансування нафтових цін на два-три роки", – підкреслив Казарін.

За його словами, собівартість видобутку російської нафти – 20 доларів (у Саудівській Аравії - $9), при цьому частка нафти у ВВП Росії – 15%. Журналіст також зауважив, що Кремль встиг зібрати $560 млрд золотовалютних резервів, але вся архітектура прогнозів поки не виглядає для Росії оптимістично. Зовнішні запозичення обмежені через санкції. За прогнозами голови Рахункової палати РФ Олексія Кудріна, безробіття в РФ може зрости втричі.

"Нафта стала дешевшати після анексії Криму – і після цього на роль нової нафти були призначені російські громадяни. І немає особливих підстав думати, що цього разу Кремль вирішить вчинити інакше", - написав Казарін.

Швидше за все, за словами журналіста, Москва вибере вектор, коли "маленька людина буде ставати ще менше", а в поясах стануть проколювати нові дірки. "Тату, ти будеш менше пити? Ні, синку, ти будеш менше їсти", - прокоментував так журналіст ситуацію, яка чекає росіян у найближчому майбутньому.

журналист ситуацию, которая ждет россиян в ближайшем будущем.

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