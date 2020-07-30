Нафтогазу передали арештовані акції компанії 'Газпрому'

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало Укртрансгазу акції компанії "Газтранзит" (частка 40,2%), яка належала Газпрому.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Варто зазначити, що 100% акцій компанії володіє НАК "Нафтогаз України".

АРМА зіштовхнулось зі значним опором і протидією з боку власника і пов’язаних із ним осіб, які своїми діями намагались завадити передаванню акцій.

"Завдяки злагодженим діям АРМА, НАБУ та САП арештовані акції передано обраному за результатами конкурсного відбору управителю АТ "Укртрансгаз", яке отримало право управляти арештованими акціями, про що внесено відповідні зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів", – йдеться в повідомленні.

Попри це, діючи відповідно до вимог законодавства, АРМА здійснено такі заходи:

проведено конкурсний відбір управителя арештованими акціями;

надіслано інформаційні листи до всіх акціонерів ПрАТ "ГАЗТРАНЗИТ" та до НДУ;

спільно з відібраним управителем надіслано заяву про надання дозволу на концентрацію до Антимонопольного комітету України;

надіслано листи до Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку з метою інформування про дії депозитарної установи та прийняття Комісією рішень відповідно до повноважень;

двічі повторно надіслано до депозитарної установи пакети документів щодо внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку;

укладено з управителем договір управління майном (активами).

Відтепер надходження від управління арештованими акціями Газтранзиту перераховуватимуться до державного бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ встановили, що російський Газпром за допомогою НАБУ та АРМА намагався через суди розвалити справу про конфіскацію акцій компанії "Газтранзит" та повернути вплив на українському ринку газу.